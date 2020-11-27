وكيلُ السيد السيستاني يستقبلُ سفيرَ الاتّحاد الأوربّي

2020/11/27 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وكيلُ المرجعيّة الدينيّة

العُليا السيّد أحمد الصافي سفيرَ

الاتّحاد الأوربّي في العراق مارتن

هوس والوفد المرافق له، بعد ظهر امس

الخميس (9 ربيع الآخرة 1442هـ) الموافق لـ(26

تشرين الثاني 2020م)

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