منتخب العراق يحتل المركز السابع عربيا وقاريا .. والمركز 69 عالميا

2020/11/27 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل منتخب العراق بكرة القدم المركز

السابع عربيا وقاريا ..



والمركز 69 عالميا

برصيد 1344 نقطة في التصنيف الجديد

للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وجاءَ المنتخب في المركز السابع على

مستوى المنتخبات العرب

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