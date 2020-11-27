سائرون: التيار الصدري سيبقى ضد الاحتلال

2020/11/27 | 13:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الجمعة، قدرة التيار الصدري على التغيير والاصلاح وتقويم العملية السياسية، مشيرا الى ان التيار الصدري سيبقى ضد الاحتلال.

وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “تظاهرة مئات الالاف من ابناء التيار ومؤيديه بساحة التحرير واقامة صلاة الجمعة دليل واضح على قدرة التيار ومؤيديه على تقويم العملية السياسية وتاييد زعيمهم مقتدى الصدر حول الانتخابات المبكرة .

واضاف ان “مايحدث في التحرير رسالة واضحة لكل الفاسدين والمرجفين بان التيار وابناءه على العهد بمكافحة الانحلال والفساد وضد الاحتلال”.

وشدد الشمري على “ضرورة ان ينضم ابناء الشعب كافة لدعوات الاصلاح التي لاتخص مكونا او طائفة بل هي للعراقيين جميعا”.



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