الإستعانة بمالك بن نبي لقراءة تصريحات ماكرون الأخيرة - رابح لونيسي

2020/11/27 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابح_لونيسي أثارت تصريحات فرنسية الكثير من الجدل واللغط، ومنها تصريحات رئيسها ماكرون الأخيرة حول الإسلام والجزائر وتركيا وغيرها، وقد كانت لهذه التصريحات تأثيرات كبيرة على المشهد الإعلامي والسياسي للكثير من الدول، ومنها الجزائر، وهو ما يذكرنا مرة أخرى بأهمية الخطاب في صنع السياسات، ولماذا ركزت أغلب الكتب الدينية على أهمية الكلمة وتأثيرها، فهناك مقولة أنجيلية شهيرة تقول "في البدء كانت الكلمة"، وينسب لسيدنا محم ......





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