من تاريخية صراع الهوية في العراق المعاصر (4- 5): - عقيل الناصري

2020/11/27 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري و بعد التفاهم مع بريطانيا تم طرح الفكرة الاستقلالية منذ عام 1916 من قبل الزعامات العربية التقليدية التي تزعمت ما اطلق عليه (الثورة العربية) كي تقطع الطريق على الابعاد الحقيقية نحو الاستقلال السياسي وتأسيس الدولة المركزية المعبرة عن مصالح كل المكونات الاجتماعية العراقية ضمن الديمقراطية البرلمانية والتداول السلمي للسلطة، وليس استئثار مكون واحد بالسلطة، رغم الظروف الموضوعية والذاتية غير الملائمة..



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