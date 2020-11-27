الحلقة الثالثة من دراسة نظرية الانفجار العظيم 3 - جواد بشارة

2020/11/27 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة نظرية الانفجار العظيم 3-10هل هي حدث فريد أم متكرر إلى مالانهاية؟ ماذا قبل وماذا بعد البغ بانغ؟صراع النسبية العامة وميكانيكا الكموم الكوانتوم وما بعدهما، هل سنصل يوماً لنظرية كل شيء، وهل نعيش في كون متعدد؟ (النماذج المختلفة لأكوان متعددة) وهل نعيش في محاكاة حاسوبية، كون "ماتريكس"؟د.



جواد بشارةالجاذبية النيوتونية مقابل مبدأ النسبية:أ- علم الكونيات النسبيوضعت النسبية ......





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