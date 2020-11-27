غدا.. أوبك تجري محادثات غير رسمية “عن بعد”

2020/11/27 | 13:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن مجموعة” أوبك+”، التي تضم دولا رئيسية منتجة للنفط، ستجري محادثات غير رسمية عن بعد غدا السبت قبل اجتماع مقرر لها الأسبوع المقبل.

وتدرس “أوبك+” ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتبارا من أول كانون الثاني المقبل، كما اتفقت قبل ذلك، أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام.

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من “أوبك+” قالت لوكالة “رويترز” إن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين آخرين، بمن فيهم روسيا، في إطار مجموعة “أوبك+”، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل.



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