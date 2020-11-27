انصار الصدر يقيمون صلاة موحدة في بغداد

2020/11/27 | 13:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة الاتحادية بغداد اليوم الجمعة، اقامة صلاة موحدة لانصار التيار الصدري، وذلك تلبية لدعوة من زعيم التيار السيد مقتدى الصدر.

وقالت وكالة الانباء العراقية ان الصلاة الموحدة اقيمت في بغداد وعدد من المحافظات، مشيرة الى انها تمت وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة للالتزام بشروط الصحة والسلامة، فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات لتوفير الحماية للمصلين.

PUKmedia / عن واع ‌

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