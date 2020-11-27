البرلمان الألماني يوافق على اقتراض بقيمة 214 مليار دولار في 2021

2020/11/27 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن مشرعون ألمان، اليوم الجمعة، إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (حوالي 214.36 مليار دولار) في العام المقبل، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا المبلغ مثلي المبلغ المتوقع سابقا، والذي كان 96 مليار دولار، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على أكبر اقتصاد أوروبي.

ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.



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