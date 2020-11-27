الموارد المائية تكشف خطتها لاستيعاب الأمطار واحتواء الفيضانات

2020/11/27 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- آمنة السلامي

كشفت وزارة الموارد المائية اليوم الجمعة، عن خطتها لاستيعاب الأمطار واحتواء الفيضانات.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أصدرت كتاباً رسمياً معنوناً إلى جميع الجهات ذات العلاقة بتوقعات الطقس الصادر من الأنواء الجوية ليومين 28 و29 التي أشارت إلى أن البلاد ستتعرض إلى منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة يتركز في المناطق الوسطى والجنوب وتحديداً في محافظات ديالى وواسط وميسان والبصرة والمثنى وذي قار مع ورود سيول من الجهة الشرقية"، لافتاً إلى أن "الوزارة اتخذت كل إجراءاتها الاحترازية ولديها خلية أزمة مشكلة من مجموعة من المدراء العامين المتواجدين حالياً في قواطع العمل ،إضافة إلى ذلك فإن الوزارة خاطبت أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات وكل الجهات ذات العلاقة من أجل استنفار جهودها واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر للمحافظة على كمية الأمطار المتساقطة".

وأضاف أن "وزارة الموارد المائية لديها خطة سنوية تعمل عليها من أجل تقوية الانسدادات الفيضانية وتأمين المنشآت الخزنية ،وكذلك السدود ،فضلا عن كري وتطهير الأنهر لغرض استيعاب هذه الموجات الفيضانية ،وكذلك استيعاب وخزن كمية الأمطار أو السيول التي تسقط أو التي ترد إلى العراق للاستفادة منها بشكل كامل"، مبيناً أن "الوزارة لديها كوادر تمتلك خبرة كبيرة في إدارة ملفات الفيضان وقد تمكنت في السنوات الماضية من استيعاب الأمطار والسيول والاستفادة منها وزيادة الخزين المائي ،بالإضافة إلى انعاش الأهوار ".

وأوضح راضي أن "الوزارة استطاعت التعامل مع كميات الأمطار المتساقطة الأسبوع الماضي ،وكذلك السيول ضمن محافظة ديالى ،التي تم توجيهها إلى خزاناتها في هور الشويجة في محافظ واسط"، مشيراً إلى أن "استعداد ات وزارة الموارد المائية كاملة والجهد البشري والآلي مستعد لأي متغيرات أو طوارئ تحصل".

ودعا المتحدث باسم وزراة الموارد المائية "المتجاوزون على أحواض ومقتربات الأنهر إلى الابتعاد ،لأن هذه السيول قد تكون لها مسارات معينة في الوديان ومسارات في الأنهر الرئيسة وبالمنخفضات".

وشهدت البلاد تساقط كميات كبيرة من الأمطار الأسبوع الماضي ،فيما توقعت هيأة الأنواء الجوية موجة جديدة من الأمطار في اليومين المقبلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تكشف خطتها لاستيعاب الأمطار واحتواء الفيضانات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تكشف خطتها لاستيعاب الأمطار واحتواء الفيضانات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).