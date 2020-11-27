ائتلاف النصر يلوح بمقاطعة الانتخابات المقبلة

2020/11/27 | 14:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر العبادي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

لوح ائتلاف النصر، بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في حال تكرار سيناريو انتخابات أيار/مايو 2018.

وقال الائتلاف في بيان مقتضب، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "غابت معايير النزاهة والعدالة ولو بشكل مقبول ومطمئن، وتم الاحتكام إلى ذات أساليب التزوير وفرض الإرادة كما حدث إبان انتخابات 2018، فإنَّ المقاطعة الشعبية والسياسية خيار مطروح".

وختم الائتلاف بيانه بوسم "#انتخابات_نزيهة_وإلّا فلا".

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