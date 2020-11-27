إلغاء زواج عراقي بعمر 51 من فتاة تبلغ 15 عاماً.. وممثل الإيزيدية يناشد ذوي الفتيات!

2020/11/27 | 14:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدت حملة الانتقادات التي شُنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إلغاء زواج رجل يبلغ من العمر 51 عاماً من فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في أحد المجمعات التابعة لمحافظة دهوك. وافاد مراسل "ناس كورد"، بأن الزواج قد عُقد في مجمع دوميز في محافظة دهوك، ويبلغ الرجل 51 عاماً من العمر، وهو إيزيدي وله زوجة أخرى وأطفال، لكنه تزوج من فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً تُدعى "أليس".

وقال خيري بوزاني، ممثل شؤون الأيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لـ"ناس كورد"، (27 تشرين الثاني 2020)، أنه "بعد انتشار خبر الزواج، انتشرت الكثير من الانتقادات وألغي الزواج تحت ضغط تلك الانتقادات".

واكد أنه "لا يُسمح للإيزيديين بالزواج دون سن الثامنة عشرة، وأن مثل هذه الزيجات هي كارثة وجريمة".

ودعا ممثل الإيزيديين في وزارة الأوقاف الأسر إلى أن "تكون أكثر وعياً، وأن لاتسمح للفتيات أو الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالزواج".

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