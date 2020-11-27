بعد أكثر من 800 يوم في سجون إيران.. الباحثة غيلبرت تصل أستراليا 

2020/11/27 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الباحثة الأسترالية-البريطانية كايلي مور-غيلبرت، التي سجنتها إيران، إلى أستراليا، الجمعة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

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