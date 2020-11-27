الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تتراجع لأول مرة بـ7 أشهر

2020/11/27 | 14:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت الثقة في منطقة اليورو بوتيرة حادة في نوفمبر/تشرين الثاني، لأول مرة في سبعة أشهر، بعد أن فرضت الحكومات قيودًا جديدة لوقف انتشار فيروس

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