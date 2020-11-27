الدولار الأمريكي يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بفعل آمال اللقاح

2020/11/27 | 14:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بفعل آمال لقاح الوباء.

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