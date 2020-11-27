ائتلاف النصر يلوح بمقاطعة: غابت معايير النزاهة والعدالة

2020/11/27 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوح ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في حزيران المقبل.

وأكد الائتلاف في بيان، غياب معايير النزاهة والعدالة ولو بشكل مقبول ومطمئن، وتم الاحتكام إلى ذات أساليب التزوير وفرض الإرادة كما حدث إبان انتخابات الفين وثمانية عشر.

وأضاف الائتلاف، أن المقاطعة الشعبية والسياسية خيار مطروح، مختتما بيانه بوسم “انتخابات نزيهة وإلّا فلا.

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