ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في حصيلة ضحايا كورونا

2020/11/27 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الجهات الصحية في المانيا، قفزة كبيرة في اعداد المتوفين والمصابين بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الإحصاءات التي نشرها معهد روبرت كوخ أشارت إلى تسجيل أربع مئة وستة وعشرين حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى خمسة عشر الفا وخمس مئة وست وثمانين حالة، إضافة الى تسجيل اثنين وعشرين الفا وثمان مئة وست إصابات، لتتخطى الحصيلة الكلية للمصابين حاجز المليون وست مئة الف إصابة، وهو ما يضع ألمانيا بالمرتبة الثانية عشرة بين الدول التي يتجاوز فيها عدد الإصابات مليون شخص منذ بدء تفشي الوباء.

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