دبلوماسي إيراني يواجه حكما بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط لعمل إرهابي

2020/11/27 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

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تعقد محكمة بلجيكية اليوم الجمعة جلسة لمحاكمة دبلوماسي إيراني بتهمة التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي.

ويمثل الدبلوماسي الإيراني أسد الله اسدي أمام المحكمة الذي حددت جهات فرنسية في وقت سابق بأنه عنصر في الاستخبارات الإيرانية يمثل أمام المحكمة مع ثلاثة متهمين إيرانيين اخرين، ليواجه عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، لضلوعه في التخطيط لتفجير تجمع يضم معارضين إيرانيين قرب العاصمة الفرنسية باريس بالعام الفين وثمانية عشر.

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