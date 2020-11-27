دراسة أمريكية تقترح عوامل خطر جينية ربما ترتبط بحالات

2020/11/27 | 14:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} رغم ظهور العديد من الدراسات والأبحاث حول "كوفيد-19" كل يوم، ما يزال الأطباء غير متأكدين من سبب إصابة البعض بأعراض خفيفة أو معدومة، بينما يصاب آخرون بأمراض خطيرة.

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