اجرام بغداد: القبض على متهمين اثنين قاما بقتل فتاة بطريقة بشعة

2020/11/27 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- شكلت مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة فريق عمل متخصص بعد ان احيلت اليها قضية تحقيق خاصة بحادث قتل فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات في الغزالية بمنطقة الهياكل تحديدا.حيث تم الانتقال الى محل الحادث واجراء الكشف فتبين مقتل الفتاة بواسطة صبة كونكريتية تم استخدامها للضرب على […]

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