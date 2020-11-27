مقتل وجرح 6 أشخاص باطلاق نار في أميركا

2020/11/27 | 14:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بإطلاق نار عشوائي في ولاية نيفادا الأمريكية أثناء الاحتفالات بعيد الشكر.

وجاء في بيان صحفي صدر عن الشرطة أوردته شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية “عثرت شرطة مدينة هندرسون بولاية نيفادا على الضحايا المصابين بعدة طلقات نارية بعد تلقى مكالمات من مواقع مختلفة”.

وأضاف أن “المشتبه بهما في حادثة إطلاق النار هما رجل وامرأة في العشرينيات والثلاثينيات من العمر وكلاهما يحمل وشوما على الوجه”.

وأوضحت الشرطة في بيانها أن المشتبه بهما كانا يقودان سيارة في المدينة ويطلقان النار عشوائيا على المواطنين دون دوافع واضحة.

وتم نقل أربعة من المصابين إلى مستشفى محلي فيما عثرت الشرطة على رجل توفي في مكان الحادث متأثرا بطلق ناري.



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