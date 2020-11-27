مشددة على ضرورة غلق ملف النزوح.. الهجرة تعلن عودة 3000 من النازحين لمناطقهم

2020/11/27 | 14:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، عن عودة أكثر من 3000 نازح إلى مناطقهم في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار، فيما شددت على ضرورة غلق ملف النزوح في البلاد.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو في بيان لها اليوم (27 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "أكثر من ثلاثة آلاف نازح عادوا من المخيمات إلى مناطق سكناهم في أربع محافظات هي، ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار بعد نحو ست سنوات من نزوحهم عنها إثر الهجمة الداعشية البربرية"، مشيرة إلى أن "هذا العدد يشكل دفعة جديدة من النازحين الراغبين بالعودة ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين".

وأوضحت أن "1650 نازحا عادوا من مخيم ليلان في محافظة كركوك إلى قضاء الحويجة ومناطق محافظة صلاح الدين، إضافة إلى عودة (875) نازحا من مخيم الوند في خانقين إلى قضاء المقدادية وناحيتي السعدية وجلولاء ، فضلا عن عودة (484) نازحا من مخيم السلامية التابع لناحية النمرود بمحافظة نينوى إلى مركز الموصل وقضاء سنجار وناحية البعاج، إلى جانب عودة (118) نازحا من مخيم الكرامة في محافظة صلاح الدين إلى قضاء الشرقاط ومركز الموصل ومحافظة الأنبار".

وأشارت جابرو إلى أن "البرنامج الحكومي يؤكد ضرورة غلق ملف النزوح، ما يجعل الوزارة تعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي وإعادة من يرغب بالعودة من العوائل النازحة الى مناطقها بأسرع وقت ممكن"، لافتة إلى أن "هناك الكثير من العوائل ترغب بالعودة خلال الأيام المقبلة".

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