وزير الخارجيّة يُؤكّد على أهمّية التنسيق العراقيّ-الروسيّ ضمن (أوبك+)

2020/11/27 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع وزير الطاقة الروسيّة نيكولاي شولغينوف لمناقشة التعاون الثنائيّ في مجالات الطاقة (النفط، والغاز، والكهرباء).

وأكّد الوزير وفقاً لبيان لمكتبه، على “حِرص العراق على تطوير العلاقات مع روسيا الاتحاديّة في قطاع الطاقة، وتقديم الدعم للشركات الروسيّة العاملة فيه، مُشِيراً إلى أهمّية زيادة الاستثمارات الروسيّة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مضيفاً أنّ من أولويّات الحكومة الحالية هو إعادة بناء الاقتصاد العراقيّ، علاوة على أهمية التنسيق بين روسيا والعراق وبقية الدول المُصدِّرة للنفط ضمن صيغة (أوبك+)”.

من جهته أشاد نيكولاي بـ”تعاون البلدين على المستوى الدوليّ ضمن (أوبك +)، وعمل الشركات الروسيّة لبناء وتطوير البنى التحتية العراقيّة في قطاع النفط والكهرباء، إضافة إلى التعاون العلميّ والفنّي”.

وتابع البيان “كما ناقش الجانبان مخاطر فايروس كورونا، وتأثيراته في سوق الطاقة، كما بحثا التعاون الثنائيّ بشأن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالميّة”.

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