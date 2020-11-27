هوشيار عبدالله: الطبقة السیاسیة الفاعلة في الإقليم لیست لدیها نیة للتوقف عن نهب الثروات

2020/11/27 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب هوشيار عبدالله ان البیان

الاخیر لحكومة اقلیم كردستان هو دليل

على أن الطبقة السیاسیة الفاعلة لیست

لدیها نیة للتوقف عن نهب ثروات الاقلیم.

وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي

بموقع تويتر وتا

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