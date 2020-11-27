دوام المدارس بين خلية الازمة وزيارة الاربعين

2020/11/27 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

تفاجات بالجداول المعلنة عن دوام طلبة

المدارس لهذا العالم في سابقة خطيرة لم

تقدم عليها اية دولة في العالم حتى

اليمن المنكوب ، ولا اعلم هل صادق عليها

( حسوني الوسخ) ام مررت عبر صفقة ف

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