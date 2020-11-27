التحالفات الوطنية ودورها في الكفاح الوطني- الديمقراطي - لطفي حاتم

2020/11/27 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم اثار انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي وسيادة وحدانية التطور الرأسمالي كثرة من الأسئلة الفكرية منها- ماهي طبيعة الدولة التي يسعى اليسار الاشتراكي الى انشائها في الدول الوطنية؟ هل هي دولة اشتراكية بقيادة حزبها الثوري؟ أم هي دولة العدالة الاجتماعية؟ وإذا كان الجواب ايجاباً ما هو أسلوب الانتاج الذي تبنى عليه دولة العدالة الاجتماعية هل هو أسلوب الانتاج الرأسمالي ام أسلوب الإنتاج الاشتراكي؟ وبذات ا ......





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