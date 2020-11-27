الرفيق فهد: الانتخابات وتعزيز النظام الديمقراطي - علي مهدي

2020/11/27 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مهدي إعداد: علي مهديانطلقت الحملة الانتخابية من قبل بعض القوى السياسية للانتخابات المبكرة المزمع القيام بها في حزيران القادم ، قبل الاعلان الرسمي عنها، ووصل الامر، إلى تحديد عدد المقاعد التي سيحصل كل طرف منها والاستحقاقات المترتبة عليها، وعلى الجهة الاخرى، يدور نقاش حول مدى جدوى واهمية المشاركة في الانتخابات بين بعض العناصر من القوى المدنية والديمقراطية.ففي هذا المجال خاض الحزب الشيوعي العراقي ......





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