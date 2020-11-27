الامم المتحدة توزع بذورا علفية على مزراعي العراق

2020/11/27 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق(فاو) بتوزيع بذور الأعلاف للدفعة الأولى من المزارعين من مربي الماشية المستفيدين من مشروع فاو الممول من الاتحاد الأوروبي "دعم سبل العيش الزراعية للعائدين والمجتمعات الريفية وشبه الحضرية في محافظة نينوى".

وقد تم توزيع البذور بحضور المهندس فهد علي معاون مدير زراعة نينوى ومدير دائرة الثروة الحيوانية ،وممثل مشروع فاو في نينوى.

وأوضح المهندس فهد علي أن توزيع بذور العلف الحيوانية عالية الجودة على 500 مزارعا من مربي الماشية من المحافظة سيسمح بزراعة 1000 دونم ببذور العلف المخصصة لتغذية الحيوانات والتي تعتبر أفضل من الناحية التغذوية وستساعد في زيادة في الإنتاج الحيواني.



مع الإشارة إلى أن محافظة نينوى تضطلع بدورًا مُهِمًّا للغاية في تربية الأغنام للسوق المحلي والتصدير.

وتهدف فاو من خلال مشروعها هذا إلى تحسين الجوانب المختلفة لسلسلة إنتاج الثروة الحيوانية بأكملها؛ وسيشمل المشروع العديد من التدخلات في قطاع الثروة الحيوانية من خلال الاهتمام بالشروط الصحية للحليب وطرق تخزينه، وتسمين الخراف من خلال دورات تدريبية مخصصة لمربي الماشية ومنتجي الألبان وكذلك وتزويد المزارعين بالمعدات اللازمة لذلك.



علما أنه تم اختيار المستفيدين من هذا المشروع بناءً على مسح ميداني أجرته فاو بالتعاون مع موظفي الوزارة في وقت سابق من هذا العام.

من جانبه أعرب الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل الفاو في العراق عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه السخي للمساعدة في تطوير قطاع الأغذية الزراعية في العراق وكذلك التعاون المثمر الذي تتلقاه المنظمة من الشركاء المحليين.

من جهته قال الدكتور شاذلي كيولي خبير الثروة الحيوانية في منظمة فاو، والمسؤول عن أنشطة هذا المشروع، إنه مسرور للغاية لرؤية توزيع البذور في الوقت المحدد للموسم الزراعي.



وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الدعم حافزا للمزارعين لزراعة المزيد من محاصيل العلف ، حيث يوجد طلب واضح على الأعلاف المغذية للحيوانات.

PUKmedia / عن اعلام بعثة الامم المتحدة في العراق ‌

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