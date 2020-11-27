عودة 3 آلاف نازح من كركوك ومحافظات اخرى

2020/11/27 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية عودة اكثر من 3 آلاف نازح من سكان اربع محافظات الى منازلهم.

ونقلت الوزارة في بيان لها عن وزيرة الهجرة ايفان فائق يوم الجمعة، ان "(3127) نازحا من القاطنين في مخيمات كركوك وخانقين وسهل نينوى وصلاح الدين عادوا اليوم الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات ( ديالى ، نينوى ، صلاح الدين والانبار )".

واوضحت ان "(1650) نازحا عادوا من مخيم ليلان في محافظة كركوك الى قضاء الحويجة ومناطق محافظة صلاح الدين ، اضافة الى عودة (875) نازحا من مخيم الوند في خانقين الى قضاء المقدادية وناحيتي السعدية وجلولاء، فضلا عن عودة (484) نازحا من مخيم السلامية التابع لناحية النمرود بمحافظة نينوى الى مركز الموصل وقضاء سنجار وناحية البعاج، الى جانب عودة (118) نازحا من مخيم الكرامة في محافظة صلاح الدين الى قضاء الشرقاط ومركز الموصل ومحافظة الانبار ".

واشارت الوزيرة ايفان فائق الى ان "البرنامج الحكومي يؤكد ضرورة غلق ملف النزوح مما يجعلنا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي واعادة من يرغب بالعودة من العوائل النازحة الى مناطقها باسرع وقت ممكن لافتة إلى أن هناك الكثير من العوائل ترغب بالعودة خلال الأيام المقبلة".

PUKmedia / عن اعلام وزيرة الهجرة ‌

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