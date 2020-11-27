العراق وروسيا يتفقان على إزالة معوقات التبادل التجاري والاستثماري

2020/11/27 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اتفق العراق وروسيا، الجمعة، على اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها إزالة المُعوِّقات التى تعترض التبادل التجاريَّ، والاستثماريَّ بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين رئيس الجانب العراقيّ التقى مع نائب رئيس الوزراء الروسيّ يوري باريسوف رئيس الجانب الروسي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة بين بغداد وموسكو، وسُبُل الارتقاء إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين”.

وأضاف البيان أنه “جرى الاتفاق على تنمية، وتعزيز أواصر التعاون المُشترَك في مُختلِف القطاعات الإنتاجيّة، والخدميّة، كما اتفقا على اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها إزالة المُعوِّقات التى تعترض التبادل التجاريَّ، والاستثماريَّ بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآلـيّات التي يتم بوساطتها تفعيل التعاون الثنائيّ”.

وأشار البيان إلى انه “تم الاتفاق على عقد اللجنة العراقية-الروسية لاجتماعاتها مطلع العام القادم”.



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