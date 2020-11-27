الانخفاض “المحير” باصابات كورونا يدفع العراق لتطبيق الخطة الجديدة.. الصحة تطلق نداء إلى المواطنين

2020/11/27 | 14:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، نداء جديداً إلى المواطنين يتعلق بـ”مسحات” الكشف عن الإصابة بالفيروس الوبائي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنها “تناشد المواطنين بالتعاون مع الفرق الصحية لاجراء المسحات الخاصة بالكشف عن فايروس كورونا للحد من تفشي الفايروس والحفاظ على الامن الصحي للبلد”.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة عن خطة جديدة لملاحقة فيروس كورونا بعد تراجع اعداد الاصابات بشكل محير.

و منذ فترة والعراق يسجل تراجعا في اعداد الاصابات ليلحقها مؤخرا تراجع في حالات الشفاء ايضا، الامر الذي عد محيرًا لعدم وجود اسباب واضحة ومشخصة على ذلك.

وبدأ تراجع الاصابات في العراق من معدل تسجيل 4 الاف إلى 5 الاف اصابة يوميًا، إلى تسجيل ألفي اصابة يوميًا كمعدل، وتساويها اعداد حالات الشفاء يوميًا.

الاصابات المنخفضة المسجلة في العراق تتزامن مع ارتفاع الاصابات في جميع انحاء العالم وتسجيل ارقام قياسية للاصابات في جوار العراق، الامر الذي زاد الحيرة، الا ان الصحة فسرت تراجع الاصابات بانه يعود إلى تراجع الناس عن مراجعة المؤسسات الصحية، واجراء الفحوصات لهم.

وتعود وزارة الصحة اليوم، لتتخذ خطوة جديدة للبحث عن الاصابات المخفية في المنازل، حيثوجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال.

وذكرت وزارة الصحة في بيان إن “وزير الصحة حسن التميمي وجه عبر تواصله المستمر ومتابعته لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال في عموم العراق تنطلق بدءا من ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠”.

واشار التميمي بحسب البيان, الى “أهمية تكثيف جهود التوعية الصحية للمواطنين وتشجيعهم لاجراء الفحوصات والالتزام بالتعليمات الصحية وبيان مخاطر المرض”، داعياً “وسائل الاعلام المختلفة للتغطية الاعلامية لتلك الحملات”.

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