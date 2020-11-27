عودة 3000 نازح إلى مناطقهم في أربع محافظات

2020/11/27 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهاجرين عودة أكثر من ثلاثة آلاف نازح إلى مناطقهم في عدد من المحافظات.

وزيرة الهجرة والمهاجرين ايفان فائق قالت ان عودة هؤلاء النازحين إلى محافظات ديالى وصلاح الدين نينوى والانبار جاءت في إطار خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة، وبعد ست سنوات من نزولهم أثر احتلال مناطقهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، مبينة ان خطة إعادة النازحين تأتي متوازية مع البرنامج الحكومي الذي يشدد على ضرورة إغلاق ملف النزوح.

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