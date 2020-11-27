تكريم ينتظر وطني السلة حال الفوز على البحرين

2020/11/27 | 15:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أجرى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الجمعة، إتصالًا هاتفيًا برئيس إتحاد كرة السلة حسين العميدي ورئيس وفد المنتخب الوطني خالد نجم الموجود في مملكة البحرين.

وحث الوزير درجال بحسب بيان لمكتبه تلقته وكالة/ المعلومة/، المنتخب على “تحقيق الفوز أمام البحرين في تصفيات كأس أمم آسيا 2021 المؤهلة الى كأس العالم”.

ووعد درجال خلال إتصاله بتكريم المنتخب، مطالبًا اللاعبين بـ”تقديم الأداء الذي يسهم في تحقيق الفوز في مباراة اليوم التي ستقام في العاصمة المنامة ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم آسيا 2021″.

وأوضح درجال أن “الجماهير العراقية تنتظر الفرحة لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد جراء جائحة كورونا والأزم الإقتصادية، وثقتنا عالية بهم لتحقيق نقاط الفوز والإقتراب من الوصول الى نهائيات كأس العالم بكرة السلة”.

من جانبه، أعرب رئيس وفد المنتخب العراقي وأمين سر إتحاد كرة السلة خالد نجم عن إمتنانه لدعم وزير الشباب والرياضة للمنتخب العراقي، مؤكداً أن “اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية، والإهتمام الحكومي رفع كثيراً من معنوياتهم لتحقيق النتيجة الايجابية”.

وستحتضن المنامة منافسات المجموعة الرابعة التي تضم البحرين والهند ولبنان والعراق، فضلاً عن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والفلبين وإندونيسيا وتايلند.



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