وزير الصحة يوجه بإجراء حملات فحص للهيئات التدريسية والطلبة

2020/11/27 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة بإجراء حملات فحص للهيئات التدريسية والطلبة.

وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة وجهت الفرق الصحية في بغداد والمحافظات للقيام بحملات واسعة لفحص الهيئات التدريسية والطلبة ولجميع المراحل وتزامنا مع بدء العام الدراسي لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا".

وكانت الوزارة قد دعت ، اليوم الجمعة، المواطنين للتعاون مع الفرق الصحية لإجراء مسحات كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "ناشدت المواطنين بالتعاون مع الفرق الصحية لإجراء المسحات الخاصة بالكشف عن كورونا للحد من تفشي الفيروس والحفاظ على الأمن الصحي للبلد".

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