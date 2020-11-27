2020/11/27 | 15:07 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" العناوين التالية: برنامج أطفال يثير الجدل في المغرب..



فما السبب؟.



فاطمة طفلة سورية فقدت ساقها لكنها لم تفقد عزيمتها.



بفطور مميز..



عراقي ينقل عشقه للحياة البرية للأطفال.



فنانة سعودية تعرض قبعتها للبيع بمليون ريال.



وفي جولتنا: ست مصرية إلى جانب مشاهير مصر..فمن هي؟.

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