الزراعة ’متفائلة’ بموسم الأمطار: سينعكس على واقع الإنتاج في البلاد

2020/11/27 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبرت وزارة الزراعة، الجمعة، عن تفاؤلها بالموسم الحالي والأمطار المتساقطة وانعكاسه على الواقع الزراعي في البلاد.



وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (27 تشرين الثاني 2020)، إن "كمية الأمطار المتساقطة ستعطي رسالة ايجابية ومشجعة للفلاحين والمزارعين بالاستعدادات المبكرة لهذا الموسم لاسيما في المناطق الديمية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار".

وأشار إلى أن "وزارة الموارد المائية هي المعنية باستيعاب كميات الأمطار والسيول وجعلها في مصبات الأنهار والسدود، بغية توفيرها في المواسم المقبلة"، مبيناً أن "تساقط الأمطار يعد بادرة خير لكسر الحواجز والمشاكل التي نعاني منها مع دول الجوار نتيجة قطع المياه".

وكشفت وزارة الموارد المائية الجمعة، عن خطتها لاستيعاب الأمطار واحتواء الفيضانات.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (27 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزارة أصدرت كتاباً رسمياً معنوناً إلى جميع الجهات ذات العلاقة بتوقعات الطقس الصادر من الأنواء الجوية ليومين 28 و29 التي أشارت إلى أن البلاد ستتعرض إلى منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة يتركز في المناطق الوسطى والجنوب وتحديداً في محافظات ديالى وواسط وميسان والبصرة والمثنى وذي قار مع ورود سيول من الجهة الشرقية".

واشار إلى أن "الوزارة اتخذت كل إجراءاتها الاحترازية ولديها خلية أزمة مشكلة من مجموعة من المدراء العامين المتواجدين حالياً في قواطع العمل، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة خاطبت أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات وكل الجهات ذات العلاقة من أجل استنفار جهودها واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر للمحافظة على كمية الأمطار المتساقطة".

وأضاف أن "وزارة الموارد المائية لديها خطة سنوية تعمل عليها من أجل تقوية الانسدادات الفيضانية وتأمين المنشآت الخزنية ،وكذلك السدود ،فضلا عن كري وتطهير الأنهر لغرض استيعاب هذه الموجات الفيضانية ،وكذلك استيعاب وخزن كمية الأمطار أو السيول التي تسقط أو التي ترد إلى العراق للاستفادة منها بشكل كامل"، مبيناً أن "الوزارة لديها كوادر تمتلك خبرة كبيرة في إدارة ملفات الفيضان وقد تمكنت في السنوات الماضية من استيعاب الأمطار والسيول والاستفادة منها وزيادة الخزين المائي ،بالإضافة إلى انعاش الأهوار".

وأوضح راضي أن "الوزارة استطاعت التعامل مع كميات الأمطار المتساقطة الأسبوع الماضي ،وكذلك السيول ضمن محافظة ديالى ،التي تم توجيهها إلى خزاناتها في هور الشويجة في محافظ واسط"، مشيراً إلى أن "استعداد ات وزارة الموارد المائية كاملة والجهد البشري والآلي مستعد لأي متغيرات أو طوارئ تحصل".

ودعا المتحدث باسم وزراة الموارد المائية "المتجاوزون على أحواض ومقتربات الأنهر إلى الابتعاد ،لأن هذه السيول قد تكون لها مسارات معينة في الوديان ومسارات في الأنهر الرئيسة وبالمنخفضات".

وأكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن السدود جاهزة لاستقبال كمية الأمطار المرتقبة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عون ذياب، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزارة مستعدة لمواجهة كميات الأمطار المحتمل تساقطها خلال الأيام المقبلة"، مشيراً إلى "احتمالية أن تتسبب الأمطار بإحداث سيول خاصة في الجانب الشرقي للبلاد".

وأضاف أن "السدود جاهزة لاستقبال كمية الأمطار المرتقبة، وهنالك فراغات خزنية واسعة في المنطقة الوسطى والجنوبية الشويجة مهيأة لاستقبال أي كمية من المياه"، لافتا إلى أن "الوزارة بأمس الحاجة إلى تلك الكميات من المياه لدعمها في الموسم الزراعي الشتوي والصيفي المقبلين".

واصدرت وزارة الموارد المائية، تحذيرا من منخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة، سيضرب بعض المحافظات الوسطى والجنوبية، وسيتسبب بسيول تأتي من الحدود الشرقية للبلاد.

وبحسب كتاب صادر عن الموارد المائية، تلقى "ناس" نسخة منه (25 تشرين الثاني 2020)، فان "المنخفض ستتركز شدته في ديالى وبغداد والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار"، فيما توقعت الوزارة "ورود سيول من الحدود الشرقية للبلاد".

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