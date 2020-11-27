2020/11/27 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "مصدوم جدا" من الصور التي أظهرت عناصر من شرطة باريس وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود، بحسب ما أفاد الإليزيه، في وقت تتزايد الضغوط بشأن الحادثة.

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