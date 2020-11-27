مباحثات عراقية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني

2020/11/27 | 15:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، اليوم الجمعة، مع يوري باريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي التعاون الاقتصادي والعلمي والفني.وقال أحمد الصحّاف المتحدث باسم وزارة الخارجيّة في بيان، إن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نائب رئيس الوزراء رئيس …

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