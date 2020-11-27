إيران: القوة البحرية وسعت عمقها الاستراتيجي في شواطئ الخليج وبحر عمان

2020/11/27 | 15:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، الجمعة، أن اقتدار القوة البحرية الإيرانية قد أحبط مخططات القوى الأجنبية للسيطرة على المنطقة.

وقال باقري في بيان له، إن القوة البحرية لبلاده “قامت بخطوات كبيرة في إطار عقيدة البلاد واستراتيجيتها ومتطلباتها الدفاعية لبلوغ مكانة تشع بعظمتها واقتدارها”.

وأضاف، أن “القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجناحيها المقتدرين، وهما بحرية الجيش وبحرية حرس الثورة الإسلامية، مع القدرة على تنفيذ مهام كبيرة وفريدة من نوعها، وسعت عمقها الاستراتيجي من شواطئ الخليج وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى أعالي البحار والمحيطات البعيدة”.



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