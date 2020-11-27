مديرية تربية قضاء البعاج تعلن عن فتح بعض المدارس في ناحية تل عزير

2020/11/27 | 15:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ البعاج أعلنت مديرية تربية قضاء البعاج عن فتح عدد من مدارس ناحية تل عزير، جنوب جبل شنگال غرب محافظة نينوى، وذلك بعد عودة عدد كبير من النازحين إلى حدود الناحية.وأوضحت تربية البعاج انه، “التقى مدير تربية البعاج السيد عمار العباوي بعدد من الكوادر التربوية من ناحية القحطانية ومن خلال اللقاء تم …

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