السيد المدرسي يدعو إلى

2020/11/27 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

الجمعة، إلى تحقيق الاستقلال الثقافي

والاقتصادي والسياسي في العراق.

وقال المدرسي في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، انه "خلق الرب

الإنسان على فطرة الإباء وا

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