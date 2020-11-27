بالصور: العتبة الحسينية المقدسة تنجز مستشفى متطور في كركوك

2020/11/27 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت الامانة العامة للعتبة الحسينية

أعمالها في مستشفى الشفاء / محافظة

كركوك بسعة ١٥٠ سريرا متضمنا عيادات

استشارية وغرف عناية مركزة وردهات رقود

المرضى بتصاميم معمارية حديثة تضفي

الراحة النفسية للراقدي

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