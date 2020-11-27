من فيسبوك إلى إنستغرام: اطفئوا الإشعارات نحن نُباع !

2020/11/27 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ضمياء حسين

عوالم التواصل الاجتماعي استطاعت أن

تُدخلنا عنوة إليها، وأن تسيطر على جزء

كبير من أوقاتنا، تساءلت يوما كم أقضي

وقتا على (فيس بوك) و(انستغرام) و(گوگل)

وغيرها من مواقع التواصل، وعند

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