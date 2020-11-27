وزير الصحة لـ

2020/11/27 | 15:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

اعلن وزير الصحة الدكتور حسن التميمي اليوم الجمعة، ان وزارة الصحة وجهت الفرق الصحية في بغداد والمحافظات بالقيام بحملات واسعة لفحص الهيئات التدريسية والطلبة ولجميع المراحل.

وقال الوزير التميمي لـ"الصباح”: ان "هذه الخطوة جاءت تزامناً مع بدء العام الدراسي لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا".

كما ناشدت وزارة الصحة المواطنين بالتعاون مع الفرق الصحية لإجراء المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

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