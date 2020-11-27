تمديد فترة معرض السليمانية للكتاب

2020/11/27 | 15:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير العلاقات والتسويق في معرض السليمانية الدولي عن قرار تمديد فترة المعرض لليوم الجمعة لمدة ساعتين.

وقال الدكتور شوقي عمر مدير العلاقات والتسويق في المعرض خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان من المفروض ان تنهي فعاليات المعرض عند الساعة الـ 6 من مساء اليوم، مشيرا الى انه نظرا للاقبال الكبير من الزوار فقد تقرر تمديد فترة اغلاق المعرض لمدة ساعتين، لافتا الى انه سيتم اسدال الستار على فعاليات معرض السليمانية الدولي للكتاب في دورته الثانية عند الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

PUKmedia / خاص ‌

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