وفاة 26 مواطنا بكورونا في اقليم كوردستان

2020/11/27 | 15:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان بيان الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد لليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيانها انها اجرت 4400 فحصي مخبري خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، اثبتت اصابة 403 مواطنا بالفايروس منهم 105 في اربيل ، و126 في السليمانية، و144 في دهوك، و6 في حلبجة و20 في كرميان، و2 في رابرين.

واشار البيان الى شفاء 209 مصابين، فيما توفي 26 مصابا منهم 7 في اربيل و12 في السليمانية، و3 في دهوك و2 في حلبجة، و2 في كرميان.

ولفتت الوزارة الى ان مجموع الاصابات الكلي بالفايروس في الاقليم وصل الى 95638 اصابة، فيما حالات الشفاء بلغت 59241 حالة، بينما توفي 3014 مصابين بالفايروس.

PUKmedia / اعلام وزارة الصحة ‌

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