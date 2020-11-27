الكويت تسجل 329 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/27 | 15:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141 ألفاً و876 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 874 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، في البيان الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض “مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها”واوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 81 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 553 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 135 ألفاً و303 حالة.

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