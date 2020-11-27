فتح اغلب الطرق المؤدية لساحة التحرير في بغداد

2020/11/27 | 15:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأت القوات الامنية بفتح أغلب الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل “تقدم” إن القوات الامنية فتحت اغلب الطرق المؤدية لساحة التحرير في بغداد.

واحتشد الالاف في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لإقامة صلاة الجمعة هناك، تلبية لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر.

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