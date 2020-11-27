تأهل الديوانية والميناء الى دور نصف نهائي تنس كرة القدم

2020/11/27 | 15:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تأهل الى دور النصف نهائي لبطولة تنس كرة القدم، فرق الديوانية والميناء

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