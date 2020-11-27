المنتخب العراقي يتقدم مركزًا واحدًا في تصنيف

2020/11/27 | 15:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتقدم المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم مركزًا واحدًا في تصنيف "الفيفا" الجديد.

وقال بيان للهيئة التطبيعية تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "منتخبنا الوطني لكرة القدم تقدم مركزًا واحدًا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الصادر مؤخرًا".

وأشار البيان إلى أن "المنتخب الوطني جاءَ بالمركز الـ69 عالميًا برصيد 1344 نقطة، ليتقدم مركزًا واحدًا عن التصنيف السابق، بعد التعادل سلبيًا مع منتخب الأردن والتغلب على منتخب اوزبكستان بهدفين لهدف، في المباراتين الوديتين اللتين أقيمتا خلال الشهر الجاري"، مبينًا أنه "جاءَ في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية".

ولفت إلى أن "منتخبنا احتلَ المركز السابع أيضًا على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر، السعودية"، مضيفًا أن "المنتخب البلجيكي حافظَ على صدارة ترتيب فيفا برصيد 1765 نقطة، ثم فرنسا برصيد 1752 نقطة ثم البرازيل برصيد 1725 نقطة، فيما حلت إنكلترا المركز الرابع برصيد 1661".

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